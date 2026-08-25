Bangalore News: ऑनलाइन बिक रहा था जहरीला धतूरा, अमेजन समेत 3 प्लेटफॉर्म पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कड़ी कार्रवाई

श्रीनिवास के आदेश के अनुसार, तीनों कंपनियों के प्रतिनिधि अधिनिर्णय प्राधिकारी के समक्ष पेश हुए। अमेजन ने नोटिस के जवाब में कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की। स्विगी इंस्टामार्ट ने विभाग की ओर से की गई कार्रवाई से संबंधित दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। वहीं, बिगबास्केट ने बताया कि उसने धतूरे की बिक्री बंद कर दी है और उत्पाद की बिक्री का तरीका बदल दिया है। कंपनी ने यह भी कहा कि लेबल पर स्पष्ट रूप से इसे मानव उपभोग के लिए नहीं बताया जाएगा। हालांकि, विभाग ने तीनों कंपनियों के जवाबों को संतोषजनक नहीं माना। विभाग ने धतूरे की जहरीली प्रकृति और इससे उत्पन्न गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम को कार्रवाई का आधार बनाया।