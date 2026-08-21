कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा: गोवा जा रही टूरिस्ट बस पलटी, 3 नर्सिंग छात्रों की मौत और कई घायल

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और राहत-बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा और बचाव अभियान शुरू किया। टीम ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालकर घायलों को प्राथमिक उपचार दिया, जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम घायलों का उपचार कर रही है और बताया जा रहा है कि कुछ छात्रों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बस अनियंत्रित होने के पीछे तेज रफ्तार, चालक की लापरवाही या कोई तकनीकी खराबी जिम्मेदार थी। हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।