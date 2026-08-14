​​​​​Karnataka: मंदिर में प्रवेश को लेकर विवाद, भाजपा विधायक की बेटी ने महिला SI को जड़ दिया थप्पड़! पिता ने मांगी माफी

विधायक बी. सुरेश गौड़ा और सविता पाटिल। फोटो- (X- @ChekrishnaCk)
बेंगलुरु। कर्नाटक के मंड्या जिले में मंदिर में प्रवेश को लेकर हुए विवाद के बाद भाजपा विधायक की बेटी पर विशेष सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात महिला उपनिरीक्षक से मारपीट करने का आरोप लगा है। शिकायत के अनुसार महिला उपनिरीक्षक के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज की गई और उन्हें थप्पड़ मारा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना 12 अगस्त की रात करीब 8.15 बजे श्रीरंगपट्टण तालुक के अराठी उक्कड़ा मंदिर परिसर में भीम अमावस्या के कार्यक्रम के दौरान हुई।
उस समय मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। महिला उपनिरीक्षक सविता पाटिल मंड्या महिला पुलिस थाने में तैनात हैं। वह कार्यक्रम के दौरान मंदिर में विशेष सुरक्षा ड्यूटी पर थीं। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार तुमकुरु ग्रामीण क्षेत्र के भाजपा विधायक बी. सुरेश गौड़ा की बेटी ऐश्वर्या दर्शन के लिए मंदिर पहुंची थीं। मंदिर में प्रवेश में देरी होने पर उन्होंने पुलिसकर्मियों से आपत्ति जताई।
इसी बात को लेकर ऐश्वर्या और सविता पाटिल के बीच विवाद हो गया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ऐश्वर्या ने महिला उपनिरीक्षक के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इसके बाद उन्हें थप्पड़ मारा और पुलिस की ड्यूटी में भी बाधा डाली। घटना के बाद सविता पाटिल ने ऐश्वर्या के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर क्याथनहल्ली थाने में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार मामले में कुछ गैर-जमानती धाराएं भी लगाई गई हैं।
हालांकि अब तक ऐश्वर्या को हिरासत में नहीं लिया गया है और उन्हें पुलिस की ओर से कोई नोटिस भी नहीं दिया गया है। ऐश्वर्या एसीपी गौतम की पत्नी भी हैं। मामला सामने आने के बाद विधायक बी. सुरेश गौड़ा ने अपनी बेटी की ओर से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी मंदिर में दर्शन के लिए गई थी और उसने गर्भगृह में जाने की अनुमति मांगी थी। विधायक का दावा है कि पुलिस ने उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं दी, जबकि एक सर्किल इंस्पेक्टर को अंदर जाने दिया गया। विधायक के अनुसार, इसी बात को लेकर उनकी बेटी ने दोबारा पुलिस से अनुरोध किया।
उन्होंने दावा किया कि महिला पुलिस अधिकारी ने उनकी बेटी के साथ कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। हालांकि, विधायक ने कहा कि उन्होंने वह वीडियो नहीं देखा है, जिसमें उनकी बेटी पर महिला अधिकारी को थप्पड़ मारने का आरोप है। उन्होंने घटना पर खेद जताते हुए माफी मांगी है। पुलिस अब शिकायत, मौके पर मौजूद लोगों के बयान और उपलब्ध वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
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