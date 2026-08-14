​​​​​Karnataka: मंदिर में प्रवेश को लेकर विवाद, भाजपा विधायक की बेटी ने महिला SI को जड़ दिया थप्पड़! पिता ने मांगी माफी

हालांकि अब तक ऐश्वर्या को हिरासत में नहीं लिया गया है और उन्हें पुलिस की ओर से कोई नोटिस भी नहीं दिया गया है। ऐश्वर्या एसीपी गौतम की पत्नी भी हैं। मामला सामने आने के बाद विधायक बी. सुरेश गौड़ा ने अपनी बेटी की ओर से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी मंदिर में दर्शन के लिए गई थी और उसने गर्भगृह में जाने की अनुमति मांगी थी। विधायक का दावा है कि पुलिस ने उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं दी, जबकि एक सर्किल इंस्पेक्टर को अंदर जाने दिया गया। विधायक के अनुसार, इसी बात को लेकर उनकी बेटी ने दोबारा पुलिस से अनुरोध किया।