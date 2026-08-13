Karnataka Bandh: कावेरी जल विवाद पर आज कर्नाटक बंद, कन्नड़ संगठनों ने किया है आह्वान

बेंगलुरु सिटी पुलिस ने कन्नड़ संगठनों द्वारा बुलाए गए ‘कर्नाटक बंद’ के मद्देनजर लोगों से शांति और सहयोग बनाए रखने की अपील की है। पुलिस आयुक्त की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कई संगठनों ने बंद का आह्वान किया है, जबकि कुछ अन्य संगठनों ने पुलिस को सूचित किया है कि वे बंद का समर्थन नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन जबरन किसी दुकान, संस्थान या आवश्यक सेवा को बंद कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी।