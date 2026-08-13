Phuket Delhi Flight Incident: फुकेट से दिल्ली उड़ान के बीच 30-35 मिनट के लिए सो गया था पायलट, Phuket-Delhi फ्लाइट की जांच में नए सवाल

Air India Pilot Slept During Flight: फुकेट से दिल्ली आ रही Air India की फ्लाइट में अचानक ऊंचाई घटने की घटना अब सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी की जांच तक सीमित नहीं रह गई है। हादसे के बाद हुई पूछताछ में कमांडर ने बताया कि वह लंबे समय से नींद की समस्या से जूझ रहा था और उड़ान के दौरान करीब 30-35 मिनट सोया था। इसके साथ ही उसके ड्रग टेस्ट में मारिजुआना की पुष्टि होने की खबर ने कॉकपिट में पायलट की फिटनेस, दवाओं के इस्तेमाल और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।