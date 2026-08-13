वायुसेना के बेड़े में जुड़ेगे 60 नए ट्रांसपोर्ट विमान, करीब 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट

वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट विमान बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनका इस्तेमाल सैनिकों, हथियारों, सैन्य उपकरणों और राहत सामग्री को तेजी से दूरदराज के इलाकों तक पहुंचाने में किया जाता है। 60 नए विमानों की खरीद से वायुसेना की सामरिक एयरलिफ्ट क्षमता बढ़ेगी। यह परियोजना ऐसे समय आगे बढ़ रही है जब वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों के साथ परिवहन बेड़े के आधुनिकीकरण पर भी जोर दे रही है। वायुसेना ने हाल में 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए भी टेंडर जारी किया है।