JPSC-JSSC Protest: ‘हमारी बात भी सुनिए साहब…’ JPSC-JSSC छात्रों का दर्द छलका, मुख्यमंत्री खुद बातचीत करें तो बनेगी बात

Ravindra Paswan Statement: झारखंड में JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा रद्द करने की मांग तक सीमित नहीं रह गया है। आंदोलनकारी छात्र अब सरकार के साथ सीधे संवाद और प्रशासन की भूमिका को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। छात्र नेता रविंद्र पासवान का कहना है कि सरकार के प्रतिनिधिमंडल से दो दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन छात्रों की बात को समझने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुद वार्ता में शामिल होना चाहिए। उनके मुताबिक लोकतंत्र में संवाद ही समाधान का रास्ता है।