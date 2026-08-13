Red Fort Attack: लाल किला हमले के पीछे था अल-कायदा? UN की रिपोर्ट में बड़ा दावा, सामने आया कनेक्शन

Lal Qila Blast Al Qaeda AQIS: दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए भीषण कार धमाके की जांच अब एक नए और अहम मोड़ पर पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ताजा निगरानी रिपोर्ट में इस हमले को अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) से जोड़ने की बात सामने आई है। खास बात यह है कि भारत की जांच एजेंसी NIA भी पहले ही हमले की कड़ियां AQIS के ऑफशूट अंसार गजवत-उल-हिंद (Ansar Ghazwat-ul-Hind) से जोड़ चुकी है। इससे मामले की अंतरराष्ट्रीय तस्वीर और गंभीर हो गई है।