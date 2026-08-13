‘क्या अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह चलेगा सदन?’ लिखित सवालों की शर्त पर अमित शाह पर भड़के रामगोपाल यादव

मीडिया से बातचीत करते हुए रामगोपाल यादव ने कहा कि गृह मंत्री का यह कहना कि सवाल पहले स्पीकर को लिखित में दिए जाएं और फिर वह जवाब देंगे, पूरी तरह से स्थापित परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि संसद में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। स्थापित परंपरा और नियम यह रहे हैं कि मंत्री वक्तव्य देते हैं और सभी दलों के सांसद एक तय समय सीमा के भीतर उस पर स्पष्टीकरण मांगते हैं। सवाल पहले से लिखकर देने की व्यवस्था प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है, संसद में नहीं।