13 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

TMC का PM मोदी और अमित शाह पर हमला, कहा- पूरे मानसून सत्र में संसद का किया अपमान

Parliament Monsoon Session 2026: मानसून सत्र के आखिरी दिन टीएमसी और कांग्रेस ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर संसद से दूरी बनाने और विपक्ष की मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। सागरिका घोष और गुरजीत सिंह औजला ने सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Aug 13, 2026

Sagarika Ghose Modi Shah

TMC सांसद सागरिका घोष ने मोदी-शाह पर साधा निशाना (Photo-IANS)

Parliament Monsoon Session 2026: संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। इस बार पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इसी बीच अब तक मानसून सत्र में पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अनुपस्थिति पर तृणमूल कांग्रेस ने निशाना साधा है। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा कि मानसून सत्र 2026 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सदन और संसद के प्रति पूरी तरह अनादर का रवैया दिखाया है। 

मोदी-शाह ने संसद का किया अपमान- टीएमसी

टीएमसी सांसद ने आगे कहा कि दोनों नेताओं ने इस संस्था का अपमान किया है और संसद के प्रति अवमानना प्रदर्शित की है। पिछले चार सप्ताह से हम लगातार मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में आएं। संसद के अंदर हम अपनी आवाज उठाते रहे और उनसे सदन में आकर चर्चा करने की मांग करते रहे। 

सदन में नहीं आए मोदी और शाह- घोष

सागरिका घोष ने कहा कि हमने NEET के मुद्दे और NEET परीक्षा को लेकर चल रहे आंदोलन पर चर्चा की मांग की। हमने युवाओं पर पैलेट गन से की गई गोलीबारी के मुद्दे पर भी चर्चा की मांग की। लेकिन गृह मंत्री और पीएम मोदी एक पल के लिए भी सदन में नहीं आए। 

टीएमसी सांसद ने कहा कि पूरे सत्र के दौरान जनता की आवाज को नजरअंदाज करने के बाद आखिर में यह कहना कि वे चर्चा के लिए तैयार थे, यह दिखाता है कि वे इस मुद्दे को लेकर कभी गंभीर नहीं थे। उन्होंने इस विषय को वह गंभीरता नहीं दी, जिसका यह हकदार था। गृह मंत्री ने मानसून सत्र 2026 के दौरान सदन और संसद के प्रति पूरी तरह अनादर का रवैया प्रदर्शित किया है।

कांग्रेस ने क्या कहा? 

सदन में अमिथ शाह के नहीं आने पर कांग्रेस ने भी गृह मंत्री पर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि सरकार की कोई जवाबदेही है ही नहीं। आखिरी दिन आकर गृह मंत्री अमित शाह खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। तो पिछले 20 दिनों से आप क्या कर रहे थे? आप यहीं संसद परिसर में मौजूद थे, लेकिन सदन में कदम तक नहीं रखा। इसका मतलब यही है कि वह खुद नहीं चाहते थे कि सदन की कार्यवाही चले।

उन्होंने कहा कि इसके लिए सत्तारूढ़ दल जिम्मेदार है। विपक्ष की भूमिका यह होती है कि वह मुद्दे उठाए, ताकि सरकार उन पर संज्ञान ले और कार्रवाई करे। अगर उन्होंने राहुल गांधी की बात पहले ही सुन ली होती, तो आज पूरा देश इस स्थिति का सामना नहीं कर रहा होता।

अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी, छात्र आंदोलन पर चर्चा की मांग

ये भी पढ़ें
Amit Shah student protest

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Aug 2026 11:13 am

Published on:

13 Aug 2026 11:13 am

Hindi News / National News / TMC का PM मोदी और अमित शाह पर हमला, कहा- पूरे मानसून सत्र में संसद का किया अपमान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मानसून सत्र के आखिरी दिन आमने-सामने हुए BJP-INDIA गठबंधन के सांसद, प्रियंका गांधी बोलीं- ऐसा पहली बार देखा

BJP Opposition Clash
राष्ट्रीय

हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद रामलीला मैदान का ‘शुद्धिकरण’, कांग्रेस अध्यक्ष बोले- क्या लोकतंत्र में ऐसा होता है?

mallikarjun-kharge
राष्ट्रीय

Parliament Monsoon Session: संसद के आखिरी दिन ‘चोर आया’ के नारों से गूंजा परिसर, चंदा चोरी और NEET मुद्दे पर सत्ता-विपक्ष आमने-सामने

Parliament Monsoon Session
राष्ट्रीय

‘क्या अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह चलेगा सदन?’ लिखित सवालों की शर्त पर अमित शाह पर भड़के रामगोपाल यादव

ram gopal yadav
राष्ट्रीय

Red Fort Attack: लाल किला हमले के पीछे था अल-कायदा? UN की रिपोर्ट में बड़ा दावा, सामने आया कनेक्शन

Red Fort Attack UN Report
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.