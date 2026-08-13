Parliament Monsoon Session: संसद के आखिरी दिन ‘चोर आया’ के नारों से गूंजा परिसर, चंदा चोरी और NEET मुद्दे पर सत्ता-विपक्ष आमने-सामने

छात्रों के मुद्दे को लेकर संसद में जारी सियासी घमासान के बीच भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लंबे समय से सरकार से उनकी बात सुनने की मांग कर रहे थे, लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को सुनने और जवाब देने की तैयारी दिखाई, तो राहुल गांधी पीछे क्यों हट गए? प्रसाद ने रांची में छात्रों से जुड़े मामले का भी जिक्र करते हुए सवाल किया कि क्या राहुल गांधी के पास गरीब बच्चों की समस्याएं सुनने का समय नहीं है। उन्होंने कांग्रेस नेता पर छात्र मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया।