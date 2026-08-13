मानसून सत्र के आखिरी दिन आमने-सामने हुए BJP-INDIA गठबंधन के सांसद, प्रियंका गांधी बोलीं- ऐसा पहली बार देखा

कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने कहा कि जनता को यह देखना चाहिए कि ये लोग जिन पर चंदे में हेराफेरी करने, राम मंदिर के लिए मिले धन को लूटने, जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पेलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति देने और बिहार में AK-47 से हत्याएं करवाने जैसे आरोप हैं। आज सदन के अंदर क्या कर रहे हैं। उन्हें सदन में अपने मौजूदा कार्यों का जवाब देना चाहिए।