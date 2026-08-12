गौरव गोगोई का अमित शाह पर हमला, कहा- पेपर लीक बिल पर दो दिन हुई चर्चा, फिर सदन से क्यों गायब थे गृह मंत्री?

संसद परिसर के बाहर पत्रकारों से बातचीत में शाह ने विपक्ष के उन आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी, जिनमें उन्हें संसद में मौजूद नहीं रहने को लेकर निशाना बनाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि संसद सत्र शुरू होने के बाद से वह लगातार संसद आ रहे हैं और अपने कक्ष में बैठ रहे हैं। लेकिन विपक्ष द्वारा दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित किए जाने के कारण सदन में जाकर क्या किया जा सकता है?