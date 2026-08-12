सदन में आकर गृह मंत्री को देना चाहिए जवाब, कांग्रेस ने अमित शाह पर साधा निशाना

वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पहला बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि वे सदन के अंदर क्यों नहीं जा रहे है? अमित शाह ने कहा कि संसद का सत्र शुरू होने के बाद से मैं नियमित रूप से संसद आ रहा हूं और अपने कक्ष में बैठ रहा हूं। लेकिन विपक्ष दोनों सदनों में संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। ऐसे में जब सदन की कार्यवाही ही नहीं चलने दी जा रही है, तो किसी के अंदर जाकर बैठने का क्या मतलब है?