12 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

सदन में आकर गृह मंत्री को देना चाहिए जवाब, कांग्रेस ने अमित शाह पर साधा निशाना

Amit Shah: मानसून सत्र में विपक्ष के हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है, इसलिए सदन में जाने का कोई मतलब नहीं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Aug 12, 2026

Amit Shah NEET protest

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Photo-IANS)

Amit Shah Parliament Statement: संसद के मानसून सत्र में लगातार गतिरोध के कारण कार्यवाही बुरी तरह बाधित हो रही है। विपक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से छात्रों पर हुई लाठीचार्ज पर सदन में जवाब की मांग कर रहा है। इसी बीच कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि गृह मंत्री को सदन में आकर संविधान के अनुसार जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं मल्लिकार्जुन खरगे के बयान का समर्थन करता हूं। गृह मंत्री को सदन में आकर संविधान के अनुसार जवाब देना चाहिए।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि अमित शाह को बताना चाहिए कि बल प्रयोग कैसे किया गया, प्रदर्शनकारियों को कील लगी लाठियों से कैसे पीटा गया और जानलेवा हो सकने वाले छर्रे (पैलेट गन) कैसे चलाए गए। उन्हें लड़कियों और युवतियों के साथ पुलिसकर्मियों के कथित दुर्व्यवहार और अभद्र व्यवहार के बारे में भी जवाब देना चाहिए। इस पर अगर उनकी चुप्पी जारी रही तो इसका मतलब वो सदन का अपमान कर रहे हैं।

अमित शाह ने दिया बयान

वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पहला बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि वे सदन के अंदर क्यों नहीं जा रहे है? अमित शाह ने कहा कि संसद का सत्र शुरू होने के बाद से मैं नियमित रूप से संसद आ रहा हूं और अपने कक्ष में बैठ रहा हूं। लेकिन विपक्ष दोनों सदनों में संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। ऐसे में जब सदन की कार्यवाही ही नहीं चलने दी जा रही है, तो किसी के अंदर जाकर बैठने का क्या मतलब है?

छात्रों पर हुई लाठीचार्ज पर चर्चा के लिए तैयार- अमित शाह

अमित शाह ने कहा कि जहां तक चर्चा के मुद्दे का सवाल है, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार NEET से जुड़े छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष ने शुरुआत में मांग की थी कि चर्चा के लिए समय दिया जाए और सरकार इसके लिए सहमत हो। मैंने भी अपनी ओर से स्पष्ट कर दिया है कि मैं संसद में सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन वे चर्चा ही नहीं होने देना चाहते।

सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं- अमित शाह

अमित शाह ने कहा कि अब जनता तय करे कि वास्तव में कौन भाग रहा है। मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं कि स्पीकर को दोपहर 2 बजे तक एक लेटर दें, हम दोपहर 3 बजे चर्चा शुरू करेंगे और मैं कल दोपहर 3 बजे तक हर चीज का जवाब दूंगा। मैं सदन में मौजूद रहूंगा, सभी की बातें सुनूंगा और हर सवाल का जवाब दूंगा। सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है।

उन्होंने कहा कि मैं इस मुद्दे पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हूं कि वे चर्चा क्यों नहीं करना चाहते। NDA सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष को संसद की कार्यवाही चलने देनी चाहिए।

संसद गतिरोध पर किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले- सरकार चर्चा को तैयार, राहुल गांधी भाग रहे

ये भी पढ़ें
Opposition Parliament disruption

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Aug 2026 12:44 pm

Published on:

12 Aug 2026 12:28 pm

Hindi News / National News / सदन में आकर गृह मंत्री को देना चाहिए जवाब, कांग्रेस ने अमित शाह पर साधा निशाना

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Air India Pilot Drug Test: फुकेट दिल्ली फ्लाइट टर्बुलेंस के बाद पायलटों के डोप टेस्ट नियमों में होगा बदलाव? नया प्रोटोकॉल लाने की तैयारी में DGCA

Air India Pilot Drug Test
राष्ट्रीय

Punjab Politics: भूपेश बघेल के सामने लगे ‘गो बैक’ के नारे, चन्नी के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन; पंजाब कांग्रेस में क्या चल रहा है?

Raja Warring vs Charanjit Channi
राष्ट्रीय

‘हर दिन 9 करोड़ टैक्स हो रहा वेस्ट’, अभिनेता और सासंद रवि किशन का राहुल गांधी पर जोरदार हमला, मानसून सत्र पर दिया बयान

Ravi Kishan On Rahul Gandhi
मनोरंजन

‘मुझे ‘लुंगी वाला’ कहा गया’, सभापति से शिकायत करेंगे CPM के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास

kiren rijiju, indian parliament, rajya sabha controversy
नई दिल्ली

राज्यसभा में ‘लुंगीवाला’ टिप्पणी पर जोरदार हंगामा, जेपी नड्डा बोले- हर राज्य की वेशभूषा का करते हैं सम्मान

jp nadda
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.