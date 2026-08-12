कौन हैं जगतार सिंह हवारा, जिनकी 10 दिन की पैरोल के लिए गवर्नर से मिले CM भगवंत मान?

CM Bhagwant Mann meets Punjab Governor: पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने बुधवार को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात कर जगतार सिंह हवारा को 10 दिन की पैरोल देने की सिफारिश की है। सीएम ने यह अनुरोध हवारा की मां की खराब होती तबीयत को देखते हुए मानवीय आधार पर किया है। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि यह सिफारिश हवारा को उसकी मां से मिलने का अवसर देने के लिए की गई है। उनकी मां ने तीन दशक से अधिक समय से अपने बेटे को नहीं देखा है।