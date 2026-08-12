12 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

कौन हैं जगतार सिंह हवारा, जिनकी 10 दिन की पैरोल के लिए गवर्नर से मिले CM भगवंत मान?

Bhagwant Mann Meets Gulab Chand Kataria Over Jagtar Singh Hawara's Parole: पंजाब CM भगवंत मान ने जगतार सिंह हवारा को मां से मिलने के लिए 10 दिन की पैरोल देने की राज्यपाल से सिफारिश की है। जानें कौन हैं जगतार सिंह हवारा और क्यों मांगी गई पैरोल।
2 min read
Google source verification

चंडीगढ़ पंजाब

image

Satya Brat Tripathi

Aug 12, 2026

Jagtar Singh Hawara parole request by cm Bhagwant Mann.

पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया और मुख्यमंत्री भगवंत मान। (File Photo- ANI)

CM Bhagwant Mann meets Punjab Governor: पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने बुधवार को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात कर जगतार सिंह हवारा को 10 दिन की पैरोल देने की सिफारिश की है। सीएम ने यह अनुरोध हवारा की मां की खराब होती तबीयत को देखते हुए मानवीय आधार पर किया है। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि यह सिफारिश हवारा को उसकी मां से मिलने का अवसर देने के लिए की गई है। उनकी मां ने तीन दशक से अधिक समय से अपने बेटे को नहीं देखा है।

कौन हैं जगतार सिंह हवारा?

जगतार सिंह हवारा का नाम 1995 में हुए बेअंत सिंह हत्याकांड से जुड़ा है। बेअंत सिंह उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे। उनकी हत्या 31 अगस्त 1995 को चंडीगढ़ में पंजाब सिविल सचिवालय के बाहर एक बम धमाके में हुई थी। इस हमले में बेअंत सिंह समेत कई लोगों की मौत हुई थी। हवारा को इस हत्याकांड में दोषी ठहराया गया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई। वह फिलहाल जेल में सजा काट रहा है।

मां से मिलने के लिए मांगी गई 10 दिन की पैरोल

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि हवारा की मां उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं और अपने बेटे से मिलना चाहती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी मां ने करीब 31 साल से अपने बेटे को नहीं देखा है। भगवंत मान ने कहा कि इसी मानवीय पहलू को देखते हुए हवारा को 10 दिन की पैरोल देने की सिफारिश की गई है।

गवर्नर से क्यों मिले CM मान?

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह मामला केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित होने के कारण राज्यपाल की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्यपाल की ओर से अनुरोध को केंद्र सरकार तक भेजा जाएगा और अंतिम फैसला केंद्र सरकार को लेना है। भगवंत मान ने राज्यपाल को यह भी आश्वासन दिया कि पैरोल के दौरान सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से किसी तरह का समझौता नहीं होने दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भारत सरकार के गृह सचिव से बात कर आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी कराने का आश्वासन दिया है।

भगवंत मान पत्र लिखकर कर चुके हैं अनुरोध

इससे पहले 9 अगस्त को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल को पत्र लिखकर हवारा को 10 दिन की पैरोल देने का अनुरोध किया था। पत्र में उन्होंने हवारा की मां की खराब सेहत और मानवीय आधार का हवाला दिया था। हवारा ने भी पैरोल के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है। उसने CRWP संख्या 3868/2026 दायर कर पैरोल पर रिहाई की मांग की है। मुख्यमंत्री के पत्र के अनुसार, हाईकोर्ट ने भी उसके पैरोल आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।

Punjab Politics: अमरिंदर सिंह राजा वारिंग का दावा, जल्द बिखर जाएगी आम आदमी पार्टी; मौके के इंतजार में कई MLA

ये भी पढ़ें
Punjab congress Amarinder Singh Raja Warring target AAP and CM Bhagwant Mann.

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Aug 2026 12:21 pm

Published on:

12 Aug 2026 12:21 pm

Hindi News / National News / कौन हैं जगतार सिंह हवारा, जिनकी 10 दिन की पैरोल के लिए गवर्नर से मिले CM भगवंत मान?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Air India Pilot Drug Test: फुकेट दिल्ली फ्लाइट टर्बुलेंस के बाद पायलटों के डोप टेस्ट नियमों में होगा बदलाव? नया प्रोटोकॉल लाने की तैयारी में DGCA

Air India Pilot Drug Test
राष्ट्रीय

Punjab Politics: भूपेश बघेल के सामने लगे ‘गो बैक’ के नारे, चन्नी के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन; पंजाब कांग्रेस में क्या चल रहा है?

Raja Warring vs Charanjit Channi
राष्ट्रीय

‘हर दिन 9 करोड़ टैक्स हो रहा वेस्ट’, अभिनेता और सासंद रवि किशन का राहुल गांधी पर जोरदार हमला, मानसून सत्र पर दिया बयान

Ravi Kishan On Rahul Gandhi
मनोरंजन

‘मुझे ‘लुंगी वाला’ कहा गया’, सभापति से शिकायत करेंगे CPM के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास

kiren rijiju, indian parliament, rajya sabha controversy
नई दिल्ली

राज्यसभा में ‘लुंगीवाला’ टिप्पणी पर जोरदार हंगामा, जेपी नड्डा बोले- हर राज्य की वेशभूषा का करते हैं सम्मान

jp nadda
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.