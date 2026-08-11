Punjab Politics: अमरिंदर सिंह राजा वारिंग का दावा, जल्द बिखर जाएगी आम आदमी पार्टी; मौके के इंतजार में कई MLA

Amarinder Singh Raja Warring on Bhagwant Mann: पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले साल होना है। ऐसे में इसकी तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई हैं। इसी कड़ी में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा विधानसभा सत्र मुख्यमंत्री के रूप में भगवंत मान का आखिरी सत्र हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार में असंतोष है। इसके चलते जल्द ही उनके पास बहुमत नहीं रहेगा।