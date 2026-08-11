Jharkhand Bandh: विधानसभा घेराव और लाठीचार्ज के बाद आज झारखंड बंद का ऐलान; सियासत गरमाई

सोमवार को झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ हजारों की संख्या में छात्र विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बैरिकेड्स को तोड़ते हुए विधानसभा के मुख्य द्वार तक पहुंचने का प्रयास किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने पहले वाटर कैनन और फिर लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले छोड़े। इस हिंसक झड़प में कई छात्र और पुलिसकर्मी घायल हो गए। देर शाम अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें तुरंत सदर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जिससे छात्रों में आक्रोश और अधिक भड़क गया।