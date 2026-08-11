केंद्र सरकार के हाथ में जाएगी खदान और खनन जमीनों पर टैक्स की ‘चाबी’!

जानकार सूत्रों का कहना है कि खदान एवं खनिज पर नियंत्रण के प्रस्तावित संशोधनों से केंद्र और राज्यों में टकराव का नया मुद्दा बन सकता है। खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने के अधिकार के विवाद पर जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान बेंच ने फैसले में रॉयल्टी को टैक्स नहीं मानते हुए कहा था यह लागू करने का अधिकार राज्य का है। अदालत ने कहा था कि एमएमडीआर कानून अधिनियम ने उन शक्तियों पर कोई सीमा नहीं लगाई है लेकिन संसद खनिज विकास से संबंधित कानून के माध्यम से ऐसा कर सकती है। केंद्र के संशोधित कानून से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रभाव उलटने के साथ दायरा बढ़ता जा रहा है।