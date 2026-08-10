जानलेवा है चांदीपुरा वायरस, गुजरात में 225 संदिग्ध मामले, 25 मरीजों की मौत

स्वास्थ्य विभाग फिलहाल प्रभावित इलाकों पर लगातार नजर रख रहा है। मरीजों की यात्रा और केस हिस्ट्री की जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही लैब टेस्टिंग में तेजी लाने की कोशिश हो रही है। 20 जुलाई को गुजरात में सिर्फ 63 संदिग्ध मामले सामने आए थे। इनमें 12 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे। अगस्त की शुरुआत तक यह आंकड़ा 184 पहुंच गया। अब संदिग्ध मामलों की संख्या 225 हो गई है।