Monsoon Update: सावन में बदला मौसम का मिजाज, राजस्थान-MP में भारी बारिश, पहाड़ों पर बढ़ी परेशानी

Monsoon Alert: देश के उत्तर व मध्य भारत के कई राज्यों में मानसून के सक्रिय होने से सावन की झड़ी लग गई हैं। सावन मास के दूसरे सोमवार को हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, ओडिशा समेत कई राज्यों में अच्छी बारिश हुई। राजस्थान में राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में कहीं मध्यम तो कहीं पर तेज बारिश हुई। जयपुर स्थित कानोता और झालावाड़ का कालीखाड़ डैम ओवरफ्लो हो गया। उत्तरप्रदेश में गंगा-यमुना समेत 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। फर्रुखाबाद-बिजनौर में गंगा नदी का पानी हाईवे के ऊपर बह रहा है। कई सड़कें डूब गई हैं। वाराणसी में सभी 84 घाटों को जोड़ने वाले रास्ते जलमग्न हो गए। गंगा का पानी मणिकर्णिका घाट तक पहुंच गया है। हिमाचल में भारी बारिश से 124 सड़कें और 255 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर बंद हो गए हैं। मंडी में 51, कुल्लू में 39 और शिमला में 13 सड़कें प्रभावित हैं।