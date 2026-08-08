मानसून की रफ्तार बरकरार: 9, 10, 11 और 12 अगस्त को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मानसून (Monsoon) के असर से पूरे देश में बारिश हो रही है। कई राज्यों में रुक-रूककर बारिश देखने को मिल रही है, तो कई राज्यों में जमकर बादल बरस रहे हैं। बारिश की वजह से मौसम भी सुहावना हुआ है। हालांकि कुछ राज्यों में इतनी बारिश हो रही है कि बाढ़ आ गई है जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 9, 10, 11 और 12 अगस्त को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।