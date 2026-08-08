JPSC-JSSC विवाद पर नहीं बनी बात, 9 अगस्त को फिर होगी सरकार और छात्रों के बीच वार्ता

रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों और सरकार के बीच 9 अगस्त को होगी वार्ता, photo source@ANI
JPSC-JSSC Protest: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली, अनियमितताओं और पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का विरोध-प्रदर्शन शनिवार को 15वें दिन भी जारी रहा। दूसरे दौर की वार्ता बेनतीजा रहने के बाद अब 9 अगस्त को दोपहर 12 बजे सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच वार्ता होगी।
रांची में छात्रों के आंदोलन को लेकर सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। मंत्री संजय यादव ने बताया कि कल दोपहर 12 बजे छात्रों के साथ बातचीत का एक और दौर होगा। सरकार और छात्रों के बीच जारी गतिरोध के बीच रविवार को प्रस्तावित अगली वार्ता को काफी अहम माना जा रहा है। छात्रों की प्रमुख मांगों और आंदोलन को खत्म कराने के रास्ते पर एक बार फिर बातचीत होगी।
शनिवार को राज्य सरकार की पांच सदस्यीय मंत्री-समिति और विभिन्न छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत का दूसरा दौर हुआ। ये चर्चाएं दो अलग-अलग सत्रों में हुईं। पहले सत्र में छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल शामिल था। मंत्रियों ने देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में उम्मीदवारों के 7-8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ लगभग दो घंटे तक विस्तृत चर्चा की।
दूसरे सत्र में छात्र संगठनों के साथ बातचीत हुई। सरकार ने छात्र समूहों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जिनमें सत्ताधारी पार्टी समर्थित झारखंड छात्र मोर्चा (JCM), NSUI और ACS शामिल थे। बैठक के दौरान JMM समर्थित JCM ने पांच मुख्य मांगें रखीं, जिनमें 14वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा को तुरंत रद्द करना शामिल था। वहीं, NSUI ने छह सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन सभी JPSC और JSSC परीक्षाओं की CID या उच्चस्तरीय जांच का प्रस्ताव दिया गया। साथ ही, NTA की तर्ज पर एक पारदर्शी ‘झारखंड टेस्टिंग एजेंसी’ (JTA) बनाने की मांग की गई।
जानकारी के अनुसार, सरकार और छात्रों के बीच दूसरे दौर की वार्ता बेनतीजा रहने के बाद शनिवार शाम को प्रदर्शनकारी छात्रों ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। मशाल जुलूस शांतिपूर्ण रहा और इस दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षाबल तैनात किए।राज्य सरकार ने विरोध स्थल पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने निगरानी के लिए स्टेडियम के मुख्य प्रवेश द्वारों और पार्किंग क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं।
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