‘कार का टैंक E20 कम्पैटिबल था’, फ्यूल वीडियो पर BJP का राहुल गांधी पर पलटवार

BJP नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि राहुल गांधी ने यह नहीं पढ़ा कि टैंक पर ही लिखा था कि यह E20 के लिए कम्पैटिबल है। उन्होंने कहा, “राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि सार्वजनिक रूप से उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्हें कम से कम यह तो पढ़ लेना चाहिए था कि जिस कार का टैंक वे दिखा रहे थे, उस पर क्या लिखा है। सिर्फ झूठ बोलना और लोगों को गुमराह करना राजनीति नहीं है; राजनीति की पहली नींव सच्चाई है, जिसे राहुल गांधी खोते हुए दिख रहे हैं।