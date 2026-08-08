‘कार का टैंक E20 कम्पैटिबल था’, फ्यूल वीडियो पर BJP का राहुल गांधी पर पलटवार

E20 कम्पैटिबल कार का फ्यूल टैंक दिखाते राहुल गांधी; photo source@IANS
E20 Petrol Controversy: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने शनिवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी पर जमकर पलटवार किया। राहुल गांधी ने एक दिन पहले एक वीडियो पोस्ट करके आरोप लगाया था कि इथेनॉल-मिश्रित ईंधन से वाहन मालिकों पर बोझ बढ़ रहा है। BJP ने कहा कि LoP द्वारा दिखाई गई कार के टैंक पर 'E20 कम्पैटिबल' लिखा हुआ था।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदी मुहावरे, “दाल में कुछ काला है, मगर यहां पूरी दाल ही काली है” का इस्तेमाल करते हुए यह संकेत दिया कि यह मामला सिर्फ एक अलग-थलग समस्या से कहीं ज्यादा बड़ा है। राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, कांग्रेस इस मामले को बड़े पैमाने पर उठाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार लोगों के स्कूटर और उनकी जिंदगी बर्बाद कर रही है और सचमुच उनसे सीधे तौर पर चोरी कर रही है।
राहुल गांधी के सोशल मीडिया वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए BJP प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा, “जब भी राहुल गांधी ऐसे वीडियो जारी करते हैं, तो उन्हें पहले यह जांच लेना चाहिए कि वे सही हैं या नहीं। उन्होंने पेट्रोल का जो टैंक खोलकर दिखाया, उस पर साफ तौर पर 'E20 कम्पैटिबल' लिखा था। फिर भी, उन्हें पंजाब के किसानों से बात करनी चाहिए, क्योंकि वे असल में उन राजनीतिक दलों का विरोध कर रहे हैं, जो E20 का विरोध कर रहे हैं।”
BJP नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि राहुल गांधी ने यह नहीं पढ़ा कि टैंक पर ही लिखा था कि यह E20 के लिए कम्पैटिबल है। उन्होंने कहा, “राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि सार्वजनिक रूप से उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्हें कम से कम यह तो पढ़ लेना चाहिए था कि जिस कार का टैंक वे दिखा रहे थे, उस पर क्या लिखा है। सिर्फ झूठ बोलना और लोगों को गुमराह करना राजनीति नहीं है; राजनीति की पहली नींव सच्चाई है, जिसे राहुल गांधी खोते हुए दिख रहे हैं।
समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने इस बात पर जोर दिया कि E20 को लेकर सवाल उठाने वाले सिर्फ विपक्ष के लोग ही नहीं हैं। उन्होंने बताया, जब आम लोगों को E20 की वजह से अपनी गाड़ियों में दिक्कतें आने लगीं, तो उन्हें एहसास हुआ कि ब्लेंडिंग और मिक्सिंग से गाड़ियों पर असर पड़ सकता है। इथेनॉल के फायदे से ज्यादा नुकसान हैं।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग