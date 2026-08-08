9 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘कार का टैंक E20 कम्पैटिबल था’, फ्यूल वीडियो पर BJP का राहुल गांधी पर पलटवार

E20 Petrol Controversy: फ्यूल वीडियो पर बीजेपी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि दिखाई गई कार के फ्यूल टैंक पर 'E20 कम्पैटिबल' लिखा हुआ था।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Anand Prakash Yadav

Aug 08, 2026

Ethanol Fuel Controversy India

E20 कम्पैटिबल कार का फ्यूल टैंक दिखाते राहुल गांधी; photo source@IANS

E20 Petrol Controversy: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने शनिवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी पर जमकर पलटवार किया। राहुल गांधी ने एक दिन पहले एक वीडियो पोस्ट करके आरोप लगाया था कि इथेनॉल-मिश्रित ईंधन से वाहन मालिकों पर बोझ बढ़ रहा है। BJP ने कहा कि LoP द्वारा दिखाई गई कार के टैंक पर 'E20 कम्पैटिबल' लिखा हुआ था।

राहुल गांधी का आरोप, पूरी दाल ही काली है

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदी मुहावरे, “दाल में कुछ काला है, मगर यहां पूरी दाल ही काली है” का इस्तेमाल करते हुए यह संकेत दिया कि यह मामला सिर्फ एक अलग-थलग समस्या से कहीं ज्यादा बड़ा है। राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, कांग्रेस इस मामले को बड़े पैमाने पर उठाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार लोगों के स्कूटर और उनकी जिंदगी बर्बाद कर रही है और सचमुच उनसे सीधे तौर पर चोरी कर रही है।

BJP ने किया पलटवार

राहुल गांधी के सोशल मीडिया वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए BJP प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा, “जब भी राहुल गांधी ऐसे वीडियो जारी करते हैं, तो उन्हें पहले यह जांच लेना चाहिए कि वे सही हैं या नहीं। उन्होंने पेट्रोल का जो टैंक खोलकर दिखाया, उस पर साफ तौर पर 'E20 कम्पैटिबल' लिखा था। फिर भी, उन्हें पंजाब के किसानों से बात करनी चाहिए, क्योंकि वे असल में उन राजनीतिक दलों का विरोध कर रहे हैं, जो E20 का विरोध कर रहे हैं।”

BJP नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि राहुल गांधी ने यह नहीं पढ़ा कि टैंक पर ही लिखा था कि यह E20 के लिए कम्पैटिबल है। उन्होंने कहा, “राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि सार्वजनिक रूप से उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्हें कम से कम यह तो पढ़ लेना चाहिए था कि जिस कार का टैंक वे दिखा रहे थे, उस पर क्या लिखा है। सिर्फ झूठ बोलना और लोगों को गुमराह करना राजनीति नहीं है; राजनीति की पहली नींव सच्चाई है, जिसे राहुल गांधी खोते हुए दिख रहे हैं।

विपक्षी नेता बोले, आम जनता को नुकसान

समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने इस बात पर जोर दिया कि E20 को लेकर सवाल उठाने वाले सिर्फ विपक्ष के लोग ही नहीं हैं। उन्होंने बताया, जब आम लोगों को E20 की वजह से अपनी गाड़ियों में दिक्कतें आने लगीं, तो उन्हें एहसास हुआ कि ब्लेंडिंग और मिक्सिंग से गाड़ियों पर असर पड़ सकता है। इथेनॉल के फायदे से ज्यादा नुकसान हैं।

प्रयागराज में राहुल गांधी बोले- अमेरिका-चीन सब पीछे, 40 करोड़ युवा हैं देश की असली ताकत, लेकिन बंद हैं रोजगार के दरवाजे

ये भी पढ़ें
Rahul Gandhi Chhatron Ki Goonj

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Aug 2026 09:21 pm

Published on:

08 Aug 2026 09:21 pm

Hindi News / National News / ‘कार का टैंक E20 कम्पैटिबल था’, फ्यूल वीडियो पर BJP का राहुल गांधी पर पलटवार

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार को घेरा, बोले- ‘सदन में जवाब दें पीएम मोदी’

mallikarjun kharge on Ram Mandir donation controversy.
राष्ट्रीय

…तो अंडों का सामना करना पड़ेगा, कोलकाता में बैनर लगाकर भाजपा में शामिल होने वालों को चेताया गया

Salt Lake BJP warning banner
राष्ट्रीय

Baramati Plane Crash: बारामती रनवे पर लैंडिंग के दौरान ट्रेनी विमान क्रैश, बाल-बाल बची पायलट की जान; सुरक्षा पर उठे सवाल

Baramati Trainer Aircraft Crash
राष्ट्रीय

Punjab Election: कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह की वापसी से क्या बढ़ेगी मुश्किल? 2027 से पहले पार्टी के सामने बड़ी चुनौती

amarinder singh punjab congress
राष्ट्रीय

‘युवाओं को कॉकरोच कहने वाले के हाथ से डिग्री नहीं लेंगे’, कॉन्वोकेशन पर CJI सूर्यकांत को चीफ गेस्ट बुलाने पर भड़के छात्र

CJI Surya Kant Chief Guest, NALSAR Students Protest, Hyderabad Law University Controversy
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.