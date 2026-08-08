‘पीएम मोदी से मिलेंगे NCP शरद पवार गुट के सभी 8 सांसद’, क्या होने वाला है कोई बड़ा उलटफेर?

NCP Sharad Pawar MPs Meetting with PM Modi: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़े सियासी फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए जाने वाले परिसीमन संशोधन विधेयक की चर्चाओं के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के सभी 8 सांसद सोमवार, 10 अगस्त को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। सांसदों की इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से समय मांगा गया है।