FCRA बिल पर सुप्रिया सुले ने जताया विरोध, बोलीं- ‘इसे जेपीसी के पास भेजा जाए’, झारखंड छात्र प्रदर्शन पर भी जताई चिंता

Supriya Sule Statement FCRA Bill Shiv Sena Symbol: विदेशी फंडिंग से जुड़े विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) विधेयक के मौजूदा स्वरूप का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक पर संसद में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। साथ ही इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजने की मांग की है। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सुप्रिया सुले ने कहा कि विपक्ष एफसीआरए विधेयक पर सरकार के साथ चर्चा के लिए तैयार है। इस मुद्दे से जुड़े सभी पहलुओं को समझने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए।