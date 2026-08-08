‘मेरा ब्लड शुगर और प्रेशर कम है, शरीर में पानी की बहुत कमी है,’ प्रदर्शन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने मांगें माने जाने का भरोसा जताया

Devendra Nath Mahto: झारखंड में JPSC और JSSC की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी है। आंदोलन के बीच छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अपनी तबीयत को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि उनका ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर कम है और शरीर में पानी की काफी कमी हो गई है। इसके बावजूद उन्होंने मांगें पूरी होने की उम्मीद जताते हुए आंदोलन जारी रखने की बात कही। महतो ने कहा कि उन्हें बोलने में काफी दिक्कत हो रही है। डॉक्टर ने बताया है कि उनका ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर कम है और पूरा शरीर डिहाइड्रेटेड है। उन्होंने यह भी कहा कि शरीर के अंग इस स्थिति का सामना नहीं कर पा रहे हैं।