JPSC-JSSC Protest: रांची में छात्रों के बीच पहुंचे अभिनेता-गायक पीयूष मिश्रा, कहा-छात्रों के आंसुओं ने मुझे यहां खींच लाया

पीयूष मिश्रा ने बताया कि वह केवल नैतिक समर्थन देने ही नहीं आए हैं, बल्कि पिछले तीन-चार दिनों से जमीनी स्तर पर भी मदद का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले तीन-चार दिनों से छात्रों के लिए भोजन (राशन), वित्तीय सहायता और धरना स्थल पर बिछाने के लिए मैट व तिरपाल जैसी जरूरी चीजों की व्यवस्था कराई जा रही है। हम अपनी तरफ से जो भी बन पड़ेगा, लगातार करते रहेंगे।