राहुल गांधी vs किरेन रिजिजू: महिला आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस, परिसीमन को लेकर आमने-सामने

सोशल मीडिया पर राहुल गांधी और किरेन रिजिजू के बीच नोकझोंक, Photo source@ANI
Women Reservation Debate: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच महिला आरक्षण संबंधी विधेयक को लेकर सोशल मीडिया पर शनिवार को तीखी नोकझोंक हुई। किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेता के एक वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि विपक्ष को विधेयक का समर्थन करना चाहिए। इस पर राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि महिला आरक्षण विधेयक तो 2023 में सर्वसम्मति से पारित हो चुका है और अब इसे परिसीमन से बेवजह जोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को संबोधित करते हुए पोस्ट में लिखा, “संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आपसे बेहतर यह कौन जानता होगा कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, कांग्रेस के पूर्ण समर्थन के साथ। अब सवाल यह है कि तीन साल बाद भी इसे लागू क्यों नहीं किया गया और अब आप उसे परिसीमन से बेवजह क्यों जोड़ना चाहते हैं?
किरेन रिजिजू ने शनिवार को फिर से राहुल गांधी से समर्थन को लेकर अपील की। महिलाओं के लिए अभिव्यक्ति की अधिक स्वतंत्रता की वकालत करते हुए राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर करते हुए मंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेता (LoP) के विचारों में शायद परिवर्तन नजर आ रहा है।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को संबोधित करते हुए लिखा, “कि आप अच्छी तरह जानते हैं…”
(a) परिसीमन (Delimitation) की प्रक्रिया पूरी हो जाए।
(b) 2023 के बाद प्रकाशित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर, यानी 2026 के बाद प्रकाशित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर।
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