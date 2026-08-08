राहुल गांधी vs किरेन रिजिजू: महिला आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस, परिसीमन को लेकर आमने-सामने

Women Reservation Debate: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच महिला आरक्षण संबंधी विधेयक को लेकर सोशल मीडिया पर शनिवार को तीखी नोकझोंक हुई। किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेता के एक वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि विपक्ष को विधेयक का समर्थन करना चाहिए। इस पर राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि महिला आरक्षण विधेयक तो 2023 में सर्वसम्मति से पारित हो चुका है और अब इसे परिसीमन से बेवजह जोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।