कर्नाटक में कांग्रेस नेता की हत्या का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार, भागते समय पुलिस पर फायरिंग

उन्हें उडुपी के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें हमलावरों को मोटरसाइकिल पर भागते हुए देखा गया। इसके बाद शिरवा थाना में हत्या का मामला दर्ज किया गया और तलाशी अभियान शुरू किया गया। पुख्ता जानकारी मिलने पर पुलिस ने बाइंदूर के मित्रीनाने के पास एक बस को रोका क्योंकि पता चला था कि तीनों संदिग्ध भटकल की ओर जा रहे थे। अभियान के दौरान उत्तर प्रदेश के रहने वाले राजू (42) नाम के एक आरोपी ने पुलिस उप निरीक्षक तेजस्वी को धक्का दिया, पुलिस पर पिस्तौल से गोली चलाई और भागने की कोशिश की।