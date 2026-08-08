बेंगलुरु में घर के अंदर मिला महिला का कंकाल, करीब एक साल पहले हुई थी मौत; किसी को भनक तक नहीं लगी

Bengaluru Crime News: बड़े शहरों में पड़ोसी आसपास रहते हैं, लेकिन कई बार एक-दूसरे की जिंदगी से पूरी तरह अनजान होते हैं। बेंगलुरु के बगलगुंटे इलाके से सामने आया एक मामला इसी हकीकत की ओर इशारा करता है। यहां एक डुप्लेक्स मकान के अंदर 52 साल की महिला का कंकाल मिला है। पुलिस को शुरुआती जांच में आशंका है कि महिला की मौत करीब एक साल पहले ही हो गई थी।