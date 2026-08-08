8 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बैंगलोर

बेंगलुरु में घर के अंदर मिला महिला का कंकाल, करीब एक साल पहले हुई थी मौत; किसी को भनक तक नहीं लगी

Bengaluru Latest Crime News: बेंगलुरु के बगलगुंटे में 52 वर्षीय दक्षायिनी का कंकाल उनके घर से मिला। पुलिस को आशंका है कि उनकी मौत करीब एक साल पहले हुई थी। महिला अकेली रहती थीं और पति व बेटे की मौत के बाद मानसिक तनाव में थीं।
2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Imran Sheikh

Aug 08, 2026

Bengaluru News

प्रतीकात्मक तस्वीर

Bengaluru Crime News: बड़े शहरों में पड़ोसी आसपास रहते हैं, लेकिन कई बार एक-दूसरे की जिंदगी से पूरी तरह अनजान होते हैं। बेंगलुरु के बगलगुंटे इलाके से सामने आया एक मामला इसी हकीकत की ओर इशारा करता है। यहां एक डुप्लेक्स मकान के अंदर 52 साल की महिला का कंकाल मिला है। पुलिस को शुरुआती जांच में आशंका है कि महिला की मौत करीब एक साल पहले ही हो गई थी।

मामला बगलगुंटे के हवनूर लेआउट का है। मृतका की पहचान दक्षायिनी के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, वह इस मकान में अकेली रहती थीं। काफी समय से उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। जब पुलिस घर के अंदर पहुंची तो वहां महिला के शव की जगह सिर्फ कंकाल मिला। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनकी मौत को काफी लंबा समय बीत चुका था।

पति के बाद बेटे को भी खोया

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, दक्षायिनी के पति उमेश की करीब 10 साल पहले मौत हो गई थी। इसके बाद उनके बेटे की भी कैंसर से मौत हो गई। पति और बेटे की मौत के बाद वह कथित तौर पर मानसिक तनाव और अवसाद से जूझ रही थीं। उनकी एक बेटी है, जो शादी के बाद अपने पति के साथ अलग रहती हैं।

पुलिस को शक है कि दक्षायिनी की मौत करीब एक साल पहले हुई होगी। इस दौरान उनकी बेटी और दामाद भी घर नहीं आए थे। बताया जा रहा है कि आसपास के लोगों को लगा कि वह शायद अपनी बेटी के पास गई होंगी। इसी वजह से किसी ने उनके घर जाकर यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह वास्तव में कहां हैं।

एक साल तक बंद रहा घर, किसी ने नहीं पूछा

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि महिला की मौत के बाद करीब एक साल तक घर के अंदर किसी ने झांककर नहीं देखा। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई और इतने लंबे समय तक किसी को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली।

बगलगुंटे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर की जांच की है। अधिकारियों ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है और महिला के रिश्तेदारों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल मौत की सही वजह पोस्टमार्टम और जांच के बाद ही साफ हो सकेगी।

सामने आया था ऐसा ही एक और मामला

बेंगलुरु में अकेले रहने वाले बुजुर्गों से जुड़ा यह अकेला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले चामुंडीनगर इलाके में भी 60 साल की पद्मावती अपने घर में मृत मिली थीं। उनकी मौत के करीब 10 से 12 दिन बाद पड़ोसियों को घर से दुर्गंध आने पर घटना का पता चला था।

दोनों घटनाएं एक बड़ा सवाल छोड़ती हैं कि क्या बड़े शहरों में अकेले रहने वाले लोगों की खबर लेने वाला कोई नहीं है? पड़ोसी और रिश्तेदार अगर समय-समय पर हालचाल पूछें तो शायद ऐसी घटनाओं का पता बहुत पहले चल सकता है।

बेंगलुरु में युवक ने की पत्नी की हत्या: फोन पर रील्स की लत बनी विवाद की वजह, 10 महीने पहले हुई थी शादी

ये भी पढ़ें
Bengaluru wife murder

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

Updated on:

08 Aug 2026 12:47 pm

Published on:

08 Aug 2026 12:47 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / बेंगलुरु में घर के अंदर मिला महिला का कंकाल, करीब एक साल पहले हुई थी मौत; किसी को भनक तक नहीं लगी

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

कर्नाटक में कांग्रेस नेता की हत्या का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार, भागते समय पुलिस पर फायरिंग

David Dsouza murder
बैंगलोर

शिवकुमार कैबिनेट का रिपोर्ट कार्ड : 84 फीसदी मंत्रियों पर आपराधिक मामले, सभी करोड़पति और 7 अरबपति

DK Shivakumar
बैंगलोर

कर्नाटक में विभागों के बंटवारे पर घमासान, दिल्ली में आलाकमान से मिलेंगे सीएम डीके शिवकुमार

DK Shivakumar
राष्ट्रीय

कर्नाटक में कांग्रेस का बड़ा खेल! चेयरमैन बसवराज होरट्टी ने दिया इस्तीफा, बोले- ‘मुझे हटाने की वजह तक नहीं बताई’

Basavaraj Horatti
बैंगलोर

बेंगलुरु में युवक ने की पत्नी की हत्या: फोन पर रील्स की लत बनी विवाद की वजह, 10 महीने पहले हुई थी शादी

Bengaluru wife murder
बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.