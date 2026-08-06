‘पार्टी में कोई समस्या नहीं, हम सब एकजुट’, कर्नाटक कैबिनेट विस्तार पर असंतोष के बीच बोले सीएम डीके शिवकुमार

कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उठे विवाद के बीच मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कोई समस्या नहीं है और सभी नेता पार्टी के प्रति वफादार हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में मंत्रियों के लिए केवल 33 सीटें हैं, इसलिए हर इच्छुक विधायक को मंत्री बनाना संभव नहीं है। हालांकि, पार्टी वरिष्ठ नेताओं की भावनाओं और अपेक्षाओं का सम्मान करती है। इस बीच, एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और शिवकुमार ने नाराज नेताओं से मुलाकात की। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस एक परिवार की तरह है और परिवार में मतभेद या शिकायतें होना सामान्य बात है, लेकिन सभी मिलकर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करते हैं।