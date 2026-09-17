कर्नाटक में 50 लाख की रिश्वत लेते तहसीलदार गिरफ्तार, 1 करोड़ और एक एकड़ जमीन मांगने का आरोप

इसी तरह राजस्थान के भरतपुर में हाल ही में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने एक असिस्टेंट इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की थी। एजेंसी ने उसके घर से 43.38 लाख रुपये नकद और करीब 20 किलोग्राम चांदी की ईंटें बरामद करने की बात कही थी। असिस्टेंट इंजीनियर को भुसावर पंचायत समिति में कथित तौर पर 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। ACB के मुताबिक, एक ठेकेदार ने शिकायत की थी कि बिल पास करने के बदले उससे रिश्वत मांगी जा रही है। कर्नाटक के धारवाड़ में हुई कार्रवाई के बाद लोकायुक्त टीम अब मामले से जुड़े अन्य पहलुओं और संभावित आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है।