‘राम मंदिर के लिए देशभर से आई ईंटें और रुपए, लेकिन हुआ दुरुपयोग’, डीके शिवकुमार ने भाजपा पर लगाया गंभीर आरोप

इस मौके पर शिवकुमार ने कहा कि कुछ लोग धर्म के नाम पर सिर्फ दिखावा करते हैं। कांग्रेस जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोगों की सेवा में विश्वास रखती है। राम मंदिर का जिक्र करते हुए शिवकुमार ने कहा कि मंदिर के लिए लोगों ने ईंटें और पैसे भेजे थे, लेकिन उनका दुरुपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी। कांग्रेस की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी समुदायों को मिल रहा है। शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार 1.64 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली दे रही है। गृह लक्ष्मी योजना के तहत 1.21 करोड़ महिलाओं को मदद मिल रही है, जबकि अन्न भाग्य योजना से 4.40 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं।