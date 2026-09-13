‘राम मंदिर के लिए देशभर से आई ईंटें और रुपए, लेकिन हुआ दुरुपयोग’, डीके शिवकुमार ने भाजपा पर लगाया गंभीर आरोप

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। फोटो- आईएएनएस
Ram Temple: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भाजपा पर हिंदुत्व का राजनीतिक इस्तेमाल करने और राम मंदिर के लिए जुटाई गई राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती, बल्कि इंसानियत के आधार पर काम करती है। रविवार को कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के कुछ नेता कांग्रेस में शामिल हुए।
इस मौके पर शिवकुमार ने कहा कि कुछ लोग धर्म के नाम पर सिर्फ दिखावा करते हैं। कांग्रेस जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोगों की सेवा में विश्वास रखती है। राम मंदिर का जिक्र करते हुए शिवकुमार ने कहा कि मंदिर के लिए लोगों ने ईंटें और पैसे भेजे थे, लेकिन उनका दुरुपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी। कांग्रेस की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी समुदायों को मिल रहा है। शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार 1.64 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली दे रही है। गृह लक्ष्मी योजना के तहत 1.21 करोड़ महिलाओं को मदद मिल रही है, जबकि अन्न भाग्य योजना से 4.40 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
उज्ज्वला योजना को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने इसे गरीब महिलाओं का बोझ कम करने की योजना के रूप में पेश किया था। पेट्रोल पंपों समेत कई जगह प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगाई गईं, लेकिन बाद में रसोई गैस की कीमत बढ़ाकर 400 रुपए से 1200 रुपए तक कर दी गई। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पहले कांग्रेस सरकार की गारंटी योजनाओं की आलोचना की, लेकिन बाद में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में ऐसी योजनाएं लागू की गईं। शिवकुमार ने दावा किया कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कांग्रेस की नीतियों की नकल कर रहे हैं।
शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस की ताकत उसका संगठन और उसकी योजनाएं हैं। संविधान को लेकर आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। देश में हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, सिख, वोक्कालिगा, लिंगायत, कुरुबा और ब्राह्मण सहित अलग-अलग समुदायों के लोग रहते हैं, लेकिन सभी एक हैं। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के उस बयान पर भी शिवकुमार ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने ऐसे मुद्दे को सामने लाने की बात कही थी, जिससे देश में उथल-पुथल मच सकती है। शिवकुमार ने कहा कि कुमारस्वामी को बार-बार दिल्ली से बम गिराने की बात करने के बजाय केंद्रीय मंत्री के रूप में राज्य के लिए काम करना चाहिए।
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