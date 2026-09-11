Karnataka SIR: बुजुर्ग, दिव्यांग और बीमार मतदाताओं को मिली नियमों में छूट, परिवार का सदस्य जमा कर सकेगा दस्तावेज

यह निर्देश भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के 14 मई को जारी किए गए पत्र के संदर्भ में दिया गया है। यह पत्र वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, बीमार लोगों और विदेश में रहने वाले मतदाताओं को जारी नोटिस के निपटारे से जुड़ा था। इस व्यवस्था का मकसद ऐसे मतदाताओं के लिए SIR की प्रक्रिया को आसान बनाना है, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से चुनाव अधिकारियों के सामने पहुंचने में कठिनाई हो सकती है। कर्नाटक में चल रहे SIR के तहत अब तक 24.97 लाख से ज्यादा नोटिस मतदाताओं तक पहुंचाए जा चुके हैं। 10 सितंबर तक राज्य की मतदाता सूची में कुल 4,46,58,413 मतदाता दर्ज थे। इनमें 2.21 करोड़ पुरुष, 2.24 करोड़ महिलाएं और 2,874 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं।