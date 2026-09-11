Alliance Air की फ्लाइट में उड़ान के दौरान बंद हुआ एक इंजन, करीब 40 यात्रियों के साथ दिल्ली में लैंडिंग



इससे पहले 28 अगस्त को दिल्ली से बिलासपुर पहुंची Alliance Air की फ्लाइट के लैंडिंग के दौरान विमान का बायां टायर फट गया। हादसे के बाद विमान रनवे पर ही रुक गया। विमान में सवार सभी 37 यात्री और चार क्रू मेंबर सुरक्षित रहे और उन्हें विमान से बाहर निकाल लिया गया। बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट के निदेशक बी. सिंह ने बताया कि लैंडिंग के समय विमान का बायां टायर फट गया था। इसके बाद विमान में तकनीकी दिक्कत आई और वह रनवे पर ही रुक गया। घटना के तुरंत बाद यात्रियों और क्रू मेंबर्स को रनवे पर ही विमान से उतारा गया। इसके बाद सभी को सुरक्षित तरीके से एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन तक पहुंचाया गया। इस घटना में किसी यात्री या क्रू मेंबर के घायल होने की जानकारी नहीं है।