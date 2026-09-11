प्रशांत किशोर पर BJP का पलटवार, कहा- PK बन चुके हैं परेशान किशोर, खुद पर 8 FIR दर्ज, सुर्खियों के लिए लगाते हैं आरोप

प्रशांत किशोर ने गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के उस बयान पर पलटवार किया था जिसमें उन्होंने पीके को 'बेचारा' कहा था। प्रशांत किशोर ने कहा था, "हम तो बेचारे हैं ही, क्योंकि हमारे पास बिहार को छोड़कर जाने का कोई चारा नहीं है। बेचारा वह होता है जिसके पास कोई दूसरा रास्ता न बचे। हम सम्राट चौधरी जैसे अनपढ़ और अपराधी छवि के लोगों के हाथ में बिहार का भविष्य छोड़कर नहीं जा सकते। बिहार को सुधारने के संकल्प के सामने हमारे पास पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है, और उस नजरिए से हम पूरी तरह बेचारे हैं।"