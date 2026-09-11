IRCTC Case: आरोप तय होने पर शक्ति यादव बोले- कॉरपोरेट घरानों के हजारों करोड़ माफ, रेल संवारने वाले लालू पर फर्जी केस

IRCTC Case: IRCTC होटल आवंटन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत नौ लोगों पर कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने पर राष्ट्रीय जनता दल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। RJD के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इसे भाजपा की बदले की भावना से प्रेरित फर्जी केस बताया। उन्होंने कहा कि जहां केंद्र सरकार बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपये के कर्ज माफ कर रही है, वहीं भारतीय रेलवे को मुनाफे में लाने वाले लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को केंद्रीय एजेंसियों के जरिए परेशान किया जा रहा है।