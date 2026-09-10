बख्तियारपुर को ‘नीतीशपुर’ बनाने की मांग पर भड़के सुधाकर सिंह, बोले- काम नहीं है तो नाम और रंग बदलने में जुटे हैं

सुधाकर सिंह ने आगे कहा कि राज्य अभी भीषण बाढ़ से जूझ रहा है और सैकड़ों लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए नाव या खाने-पीने की उचित व्यवस्था नहीं है और न ही मवेशियों के चारे पर कोई ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बिहार की जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया है और जमीनी संकटों से ध्यान भटकाने के लिए जगहों के नाम बदलने जैसे गैर-जरूरी मुद्दे उठा रही है।