बिहार में गिरा 6 लेन निर्माणाधीन पुल का स्ट्रक्चर, तेजस्वी बोले- भ्रष्टाचार के बोझ से गिरा पुल, फिर लीपापोती करेगी NDA सरकार

हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे। मलबे में फंसे घायल मजदूरों को तुरंत निकालकर लालगंज रेफरल अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में छह मजदूरों को प्राथमिक उपचार दिया गया, जबकि दो मजदूरों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए बड़े मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह हादसा छपरा-सोनपुर-वैशाली रूट पर छह लेन सड़क और पुल के निर्माण के दौरान बीम चढ़ाने के समय हुआ।