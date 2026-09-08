फर्जी EOU अफसर बनकर इंजीनियर को धमकाया, जांच का डर दिखाकर मांगी रंगदारी, EOU ने ठेकेदार समेत 2 को भेजा जेल

यह मामला तब सामने आया जब लघु सिंचाई अंचल छपरा के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और लघु जल संसाधन विभाग (पटना) के निगरानी प्रभार में पदस्थापित राजेंद्र कुमार ने 3 सितंबर 2026 को EOU में लिखित शिकायत दर्ज कराई। अपनी शिकायत में इंजीनियर ने बताया कि उन्हें अनजान नंबरों से धमकी भरे कॉल और व्हाट्सएप मैसेज आ रहे थे। कॉलर ने खुद को EOU अधिकारी बताया और दावा किया कि इंजीनियर के खिलाफ जांच से जुड़ी फाइल उसके पास है। आरोपी ने धमकी दी कि अगर मांगी गई रकम नहीं दी गई तो उसकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी, करियर बर्बाद कर दिया जाएगा और उसे मार डाला जाएगा।