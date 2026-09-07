Bihar Flood: तेजस्वी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा- लाचार नजर आ रहे NDA के मंत्री-सांसद, तुरंत दें विशेष मदद

तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन और आपदा फंड के इस्तेमाल को लेकर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह संकट केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि वर्षों से आपदा प्रबंधन, तैयारी और स्थायी रोकथाम की नीतियों की विफलता का नतीजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिवालिया हो चुकी बिहार सरकार पीड़ितों को राहत पहुंचाने के प्रति उदासीन बनी हुई है। आपदा राहत और राज्य के आकस्मिक फंड के लिए तय पैसे का इस्तेमाल सरकार के रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए कर दिया गया है, जिसके कारण राहत और बचाव कार्यों के लिए राज्य के खजाने में फंड की भारी कमी हो गई है, जबकि इस समय इनकी सबसे जेदा जरूरत है।