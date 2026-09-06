Bihar Flood: ‘मेलोनी जी को मेलोडी खिला आए, लेकिन बिहार बाढ़ पर खामोश’, पीएम नरेंद्र मोदी पर तेजस्वी यादव का तंज

Bihar Flood: बिहार के कई जिलों में नदियों के उफान और बाढ़ की स्थिति को लेकर राजनीति गरमा गई है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए केंद्र सरकार से तुरंत मदद की मांग की है। जहानाबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एक केंद्रीय टीम भेजने और राज्य के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा करने का आग्रह करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और लोगों को जान-माल के साथ-साथ पशुओं के नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार इसे लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिख रही है।