दिल्ली के सत्य निकेतन में PG की 5 मंजिला इमारत ढही, 3 की मौत, राहुल गांधी ने रेस्क्यू तेज करने की अपील की

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में पता चला कि इमारत करीब 40 से 50 साल पुरानी थी। इसमें बेसमेंट के अलावा पांच मंजिल थीं। इमारत का इस्तेमाल पीजी के तौर पर किया जा रहा था। हादसे के समय बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक पूरी इमारत ढह गई। पुलिस और बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं। यह इलाका दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास है। यहां बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं। संकरी और भीड़भाड़ वाली गलियों के कारण राहत और बचाव अभियान में भी मुश्किलें आ रही हैं।