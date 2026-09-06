Delhi Building Collapse: दिल्ली बिल्डिंग हादसे पर अमित शाह ने जताया दुख, मौके पर मौजूद हैं सीएम रेखा गुप्ता और सांसद बांसुरी स्वराज

Delhi Building Collapse: दिल्ली के सत्य निकेतन में बहुमंजिला इमारत गिरने के हादसे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर हालात की जानकारी ली। हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। अब तक छह लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है, जबकि दो व्यक्ति की मौत की जानकारी सामने आई है। अमित शाह ने हादसे के मद्देनजर अपना गोवा का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया है। उन्हें रविवार को गोवा के चिंबेल में नवनिर्मित बीजेपी प्रदेश कार्यालय की इमारत का उद्घाटन करना था।