Delhi Building Collapse: 1 की मौत और 3 की हालत नाजुक, छात्र बोले- संचालकों को बच्चों की चिंता नहीं, हादसा होते ही हटाने लगे बोर्ड

फायर डिपार्टमेंट को दोपहर करीब 1:30 बजे इमारत गिरने की सूचना मिली। फायर टेंडर, NDRF की टीमें, डॉग स्क्वॉड और भारी JCB मशीनें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं और मलबा हटाने का काम तेजी से शुरू हुआ। इस घटना पर दुख जताते हुए कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने दिल्ली में अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों में लापरवाही को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इमारतों का बार-बार गिरना और मासूम छात्रों की जान जाना गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने मांग की कि सरकार प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों को तत्काल और हर संभव मदद दे और भविष्य में जान-माल के किसी भी खतरे को रोकने के लिए ऐसी अवैध इमारतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे।