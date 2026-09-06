Abhijit Dipke: दिल्ली में बहुमंजिला इमारत गिरने पर अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी को घेरा, बोले- ‘कब तक छात्र भुगतेंगे खामियाजा?’

Delhi Building Collapse: दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार को बहुमंजिला इमारत गिरने के हादसे को लेकर सीजेपी(CJP) नेता अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने हादसे को खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और कथित लापरवाही से जोड़ते हुए सवाल उठाया कि आखिर देश में छात्रों को कब तक जर्जर बुनियादी ढांचे की कीमत चुकानी पड़ेगी। सत्य निकेतन में इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। मलबे में 20 से 30 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई गई है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत की जानकारी भी सामने आई है, जबकि कई अन्य लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की बात कही जा रही है। हालांकि, बचाव अभियान जारी रहने के बीच हताहतों की संख्या को लेकर आधिकारिक आंकड़ा अभी स्पष्ट नहीं है।