‘बाय-बाय पापा, ये मेरी जिंदगी है’, डोडा में पिता से फोन पर बात कर चिनाब नदी में कूदी 21 साल की युवती

पायल के पिता कृष्ण लाल के मुताबिक, उनकी बेटी शनिवार को एक मेले में गई थी। कुछ समय बाद उसने फोन कर बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह डॉक्टर से सलाह लेने जा रही है। डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने पर वह वापस लौटने लगी। इसके बाद पायल एक व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पर चली गई। कुछ देर बाद उसके साथ मौजूद व्यक्ति ने कृष्ण लाल को फोन किया। उसने बताया कि पायल नदी की ओर भाग गई है। यह सुनकर पिता ने अपनी बेटी से फोन पर बात की।