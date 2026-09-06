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‘बाय-बाय पापा, ये मेरी जिंदगी है’, डोडा में पिता से फोन पर बात कर चिनाब नदी में कूदी 21 साल की युवती

Doda Chenab River Incident: जम्मू-कश्मीर के डोडा में 21 वर्षीय पायल देवी चिनाब नदी में कूद गईं। पिता से फोन पर आखिरी बातचीत के बाद हुई घटना के बाद पुलिस और एसडीआरएफ तलाश में जुटी है।
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भारत

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Rahul Yadav

Sep 06, 2026

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डोडा में पिता से फोन पर बात कर चिनाब नदी में कूदी 21 साल की युवती (फोटो - एक्स/@sirajnoorani)

Chenab River Incident: जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में शनिवार को 21 साल की युवती पायल देवी के चिनाब नदी में कूदने का मामला सामने आया है। घटना दोपहर करीब 2 बजे प्रेम नगर के पास शिवा दल पुल पर हुई। पायल के नदी में कूदने के बाद से उसका कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और स्थानीय लोग नदी में उसकी तलाश कर रहे हैं।

पिता से फोन पर हुई आखिरी बातचीत

पायल के पिता कृष्ण लाल के मुताबिक, उनकी बेटी शनिवार को एक मेले में गई थी। कुछ समय बाद उसने फोन कर बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह डॉक्टर से सलाह लेने जा रही है। डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने पर वह वापस लौटने लगी। इसके बाद पायल एक व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पर चली गई। कुछ देर बाद उसके साथ मौजूद व्यक्ति ने कृष्ण लाल को फोन किया। उसने बताया कि पायल नदी की ओर भाग गई है। यह सुनकर पिता ने अपनी बेटी से फोन पर बात की।

कृष्ण लाल ने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ है। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि क्या किसी ने उससे कुछ कहा या उसके साथ कुछ किया है। पिता के मुताबिक, पायल ने कहा, 'कोई मेरे पास न आए।'

इसके बाद उसने अपने पिता से कहा, 'नहीं पापा, ये मेरी अपनी जिंदगी है। मेरा दिल कहता है कि मुझे इसी रास्ते पर जाना चाहिए।' इसके बाद पायल ने कहा, 'बाय-बाय पापा' और फोन कट गया।

पुल पर लोगों ने रोकने की कोशिश की

पायल के नदी में कूदने से पहले पुल पर मौजूद कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो भी बनाया। वीडियो में कुछ लोग युवती को समझाने और रोकने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

नदी में तलाश जारी

घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोग भी बचाव अभियान में शामिल हुए। सभी ने मिलकर चिनाब नदी में पायल की तलाश शुरू की। बचाव दल ने नदी में कई जगह खोजबीन की लेकिन तत्काल कोई सुराग नहीं मिला। अधिकारियों का कहना है कि युवती ने यह कदम क्यों उठाया, इसकी वजह अभी स्पष्ट नहीं है।

पिता के मुताबिक, पायल ने घटना से पहले तबीयत खराब होने की बात कही थी। इसके बाद वह पुल तक कैसे पहुंची और नदी में कूदने से पहले क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं, पायल की तलाश के लिए बचाव अभियान जारी है।

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Updated on:

06 Sept 2026 03:14 pm

Published on:

06 Sept 2026 03:14 pm

Hindi News / National News / ‘बाय-बाय पापा, ये मेरी जिंदगी है’, डोडा में पिता से फोन पर बात कर चिनाब नदी में कूदी 21 साल की युवती

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