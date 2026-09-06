‘हमें बचाओ…’ मलबे में फंसे बच्चों की चीखें, चश्मदीद ने दिल्ली में बिल्डिंग गिरने की बताई पूरी कहानी

वहीं घटना को लेकर चश्मदीद ने कहा कि मेरी पास में ही एक दुकान है। हम दुकान के अंदर बैठे हुए थे, तभी अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी, जो भूकंप के दौरान होने वाली गड़गड़ाहट जैसी थी। हम तुरंत बाहर निकल आए। यहां काफी धुआं और धूल फैल गई थी। पूरी इमारत ढह चुकी थी। कुछ शव बरामद किए गए हैं और चार बच्चों को भी बचाया गया है, जो उस समय सांस ले रहे थे।