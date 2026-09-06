स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी के बाद नेहा बोरा की आई प्रतिक्रिया, बोलीं- आज निशु को निशाना बनाया, कल आपके बच्चों की बारी हो सकती है

नेहा बोरा ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया। AISA अध्यक्ष ने कहा कि हिंसा को लेकर दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। बोरा के मुताबिक, कुछ लोग कैमरे पर हिंसा की बात स्वीकार करने के बावजूद कार्रवाई से बच रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस कानून के बजाय राजनीतिक निर्देशों के आधार पर काम करती हुई दिखाई दे रही है और सत्ता के करीब लोगों को संरक्षण मिल रहा है।