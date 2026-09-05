VHP की गाइडलाइंस पर भड़के सौगत रॉय, बोले- गरबा में मुस्लिमों पर रोक लगाना ठीक नहीं; जानें स्वतंत्र भारद्वाज पर क्या कहा?

टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति गुजराती समुदाय की ओर से आयोजित गरबा समारोह में शामिल होना चाहता है, तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने वीएचपी के रुख को गलत बताते हुए आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद से संगठन पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में दखल दे रहा है। उन्होंने कहा कि देश में अलग-अलग भाषाएं, धर्म और जातियां हैं, ऐसे में इस तरह की पाबंदियां उचित नहीं हैं। रॉय ने वीएचपी पर देश में हिंदू सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ खड़े होने की अपील की।